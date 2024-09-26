الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة مباشرة لمبنى في مستوطنة "بيريا" شمالي صفد بفلسطين المحتلة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :