الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: سقوط صواريخ في "بيريا" بجانب صف وقوات الإنقاذ بطريقها للمكان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :