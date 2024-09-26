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الصحة اللبنانية: 60 شهيدا و81 جريحا في 115 اعتداء صهيونيا اليوم

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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