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شهيد وجريح باستهداف الإحتلال دراجة نارية في الهرمل شمال شرقي لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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