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شرطة الإحتلال: أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صواريخ في صفد وروش بينا

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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