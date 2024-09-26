الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إذاعة جيش الإحتلال: 150 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه المستوطنات منذ الصباح

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :