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غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جبال البطم والحوش والمجادل جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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