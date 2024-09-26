الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن قصف مدينة صفد المحتلة بثمانين صاروخا

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :