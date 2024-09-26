مراسل العالم: نتنياهو يصادق على أول عملية إغتيال من فوق الاطلسي

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وبدأ مراسلنا من الحدث الذي شهدته الضاحية الجنوبية في الساعات الماضية، حيث أكد "المتحدث بإسم جيش الاحتلال الاسرائيلي رسميا ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام باغتيال القيادي في حزب الله محمد حسين سرور قائد الوحدة الجوية لحزب الله على حد زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف في موقع "غلوبس" ينشرون صورة لبنيامين نتنياهو وهو يجلس في الطائرة يتحدث بهاتف وهو متوجه الى نيويورك وفي الهاتف يتحدث عبر هاتف وكتب على الصورة التي نشرت لرئيس الوزراء الاسرائيلي في الطائرة "اول عملية مصادقة على اغتيال من فوق المحيط الاطلسي اذا يعني طبعا باعتراف ان بنيامين نتنياهو اعطى المصادقة على اغتيال القيادي في حزب الله محمد سرور من داخل الطائره فوق المحيط الاطلسي في طريقها الى نيويورك.

وتابع في موقع اخر وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الاركان ورئيس قسم العمليات ورئيس الاستخبارات العسكرية وضعوا الخطط لمواصلة الضربات ضد حزب الله وهناك عمليات اغتيال اخرى ستكون قريبة كما تقول الصحيفة.

وأشار الى ما قاله وزير الامن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بانه سيغادر الحكومة الاسرائيلية والائتلاف الحاكم حال مصادقة هذه الحكومة على اي وقف لاطلاق النار على الجبهة الشمالية مع لبنان.

ونوه الى ما حملته صحيفة هآرتس عن ان تصريحات كبار السياسيين الاسرائيليين في الساعات الاخيرة تقول انها تمنع المفاوضات وتقدمها بشان اطلاق النار مع لبنان، مضيفا وتقول الصحيفة ان تصريحات قادة الاحتلال الاسرائيليين الذين يديرون حكومة بنيامين نتنياهو تمهد لحرب شاملة بين الطرفين، وفقا لما قاله دبلوماسيون غربيون.

وختم بما جاء في صحيفة اسرائيل هيوم تساءلت في مقالها الافتتاحي تساءلت عن امكانيه الذهاب الى حرب برية وهل حقا من الممكن ان تحقق هذه الحرب البرية اهداف بنيامين نتنياهو قالت الصحيفة ان احد الاسئلة الاهم الان "كم ستكون خيباتنا اذا ما ذهبنا الى حرب برية كما يطالب الجنرالات المتطرفين في حكومة بنيامين".