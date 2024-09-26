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كنعاني: تطبيع الجريمة، هو نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الإسرائيلي

كنعاني: تطبيع الجريمة، هو نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الإسرائيلي
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس إن نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الإسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها.

العالمإيران

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي يقول: أندد بأقوى العبارات بالهجوم المتوحش الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على مدرسة تؤوي النازحين في مخيم جباليا بغزة، وكذلك انتهاك سيادة ووحدة أراضي لبنان والغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد أن نتيجة عدم تصرف المجتمع الدولي تجاه الكيان الإسرائيلي المجرم وجرائم حربه في فلسطين ولبنان، لا شيء سوى تطبيع الجريمة والممارسات الشريرة وفقدان الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية لمصداقيتها ما يشكل تهديدا متزايدا لا يمكن تعويضه للسلام والأمن الدوليين.

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