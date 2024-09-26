مسيرات في عموم ايران دعما للبنان وغزة..غدا بعد صلاة الجمعة

العالم – إيران

وأصدر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية بيانا أعلن فيه عن إقامة مسيرة جمعة الغضب، للتنديد بالجرائم الوحشية للكيان الصهيوني، ودعم محور المقاومة وحزب الله اللبناني، غدا الجمعة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية: إذ ندين الصمت المميت للمحافل الدولية وتقاعس الدول الإسلامية، ندعو أبناء الشعب الإيراني الإسلامي المقاوم في جميع أنحاء البلاد إلى دعم محور المقاومة وحزب الله في لبنان وإدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحضور موحد ومناهض للعدو ، في مسيرة جمعة الغضب هذا الأسبوع، 27 سبتمبر، لاعلان الدعم الثابت لحزب الله في لبنان وفلسطين والهتاف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.