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اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجارات في كفر مندا شمال حيفا

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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