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اعلام الاحتلال: فرق الاطفاء تحاول إخماد حرائق في صفد بفعل صواريخ حزب الله

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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