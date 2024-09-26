الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني اللبناني: انتشال جثامين 49 شهيدا جراء غارات على الضاحية الجنوبية والبقاع وبعلبك والنبطية وقضاء الشوف منذ صباح اليوم

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :