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شهيدان بقصف طيران الإحتلال لسيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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