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أسامة حمدان: الإصابات وارتقاء الشهداء في لبنان هي نفسها التي تحصل في غزة وهذا يدل على أن العدو واحد

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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