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أسامة حمدان: الذين يظنون ان التطبيع مع الكيان هو الحل سيدفعون الأثمان الباهظة في النهاية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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