الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: وصول المنطقة الى حالة حرب شاملة يلقى على عاتق الولايات المتحدة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :