الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أسامة حمدان: التوصل الى نهاية للحرب يتم عبر وقف العدوان على غزة ولبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :