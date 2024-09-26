شاهد بالفيديو.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة في قطاع غزة

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لا تتوقف المجازر والجرائم الاسرائيلية في غزة ولو للحظة واحدة، مجزرة تلو اخرى يرتكبها جيش الاحتلال الامريكي بشكل مستمر، حيث ارتكب خلال الساعات القليلة الماضية اربع مجازر راح ضحيتها ما يقارب الاربعين شهيدا وعشرات الجرحى اثر غارات مكثفة على شمال القطاع ومدينة رفح.

وسائل الاعلام في غزة قالت ان اغلب الشهداء من الاطفال والنساء، حيث استُشهد خمسةُ فلسطينيين بينَهم أطفالٌ في قصفٍ إسرائيلي استَهدفَ منزلاً شرقيَ مدينةِ خان يونس جنوبَ القطاع، وأُصيب عددٌ آخَرُ إثرَ قصفٍ مدفعيٍ اسرائيلي استَهدفَ مدرسةً تُؤوي نازحين بالمخيمِ الجديد شمالَ النصيرات وسَطَ القطاع.

وفي مخيمِ جباليا بالشمال استُشهد اربعة عشر شخصا واصيب اخرون بجروح اثر استهداف الاحتلال مدرسة تؤي نازحين، فيما شنتْ طائراتُ الاحتلال غارةً على حي الزيتون جنوبَ شرقِ مدينةِ غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية وفي اخر تقاريرها اليومية لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر قالت ان حصيلة الضحايا لليوم الـسادس والخمسين بعد الثلاثمئة من العدوان تجاوزا واحدا واربعين الفا وخمسمئة وخمسة وثلاثين شهيدا بينما وصل عدد الجرحى لاكثر من ستة وتسعين الفا ومئة جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الوزارة اوضحت كذلك أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وان طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

الى ذلك استنكرت وزارة الصحة في غزة نبش جيش الاحتلال قبور وسرقة الجثامين ومن ثم إرسالها إلى القطاع في ظروف غير أخلاقية وغير قانونية. وقالت في بيان إنه أمام هذه المعطيات وإكراما لشهداء تم تشكيل لجنة من الأطراف ذات العلاقة للتعامل مع الجثامين بما يليق بهم، واستلامهم ودفنهم.

هذا وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان طالب بتدخل عاجل لضمان دفن عشرات الشهداء الفلسطينيين والكشف عن هويتهم الذين سلمهم كيان الاحتلال في قطاع غزة وكشف ملابسات استشهادهم وأكد الأورومتوسطي في بيانٍ أنه تابع بأسف المعلومات عن تسليم جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين ثمانية وثمانين فلسطينياً في 'كونتينر' دون أي بيانات تدل على هوية أصحابها أو أماكن انتشالها أو ظروف وفاتهم.