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أسامة حمدان: إذا كان بايدن جادا في إنهاء العدوان يكفي أن يوقف دعم "إسرائيل" بالسلاح ويوقف دعم نتنياهو في مجلس الأمن

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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