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أسامة حمدان: للمرة الأولى يسجل في تاريخ القضية الفلسطينية هذا الصمود بوجه العدوان بهذه القوة والشراسة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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