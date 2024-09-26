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وزير الخارجية العراقي: يجب الضغط نحو التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وما يحصل يهدد بعواقب كارثية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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