الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الإحتلال يقصف بلدتي معروب ومجدل سلم في جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :