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رئيس المجلس الاوروبي: يجب حماية المدنيين ونرفض الازدواجية في التعامل مع كل ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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