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رئيس المجلس الاوروبي: دعمنا مستمر لوكالة الاونروا حتى القيام بدورها في غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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