الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الإحتلال يشن غارتين على منطقتي العين والريجي في الغازية وبين طيربا والعباسية في قضاء صور جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :