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طيران الإحتلال يشن غارات على بلدات بأقضية صيدا وصور والنبطية جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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