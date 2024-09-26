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سي إن إن عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: البيان حول وقف إطلاق النار تم تنسيقه بالفعل مع الجانب الإسرائيلي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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