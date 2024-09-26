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5 شهداء ومفقودون تحت الانقاض بقصف طائرات الاحتلال بلدة الطيري جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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