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وزير الصحة اللبناني: ندعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على "إسرائيل" لقبول اتفاق وقف إطلاق النار

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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