الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة اللبناني: المدنيون الأبرياء (النساء والأطفال) يتعرضون للهجوم والإستهداف العشوائي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :