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وزير الصحة اللبناني: الهجمات تتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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