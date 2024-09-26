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رئيس المفوضية الأوروبية: نحن بحاجة الى وقف إطلاق نار فوري في لبنان للسماح بحل دبلوماسي للأزمة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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