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5 شهداء ومفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الإحتلال منزلا في بلدة الطيري جنوب لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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