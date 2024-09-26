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البيت الأبيض: المحادثات مع نظرائنا الإسرائيليين مستمرة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت المقترح بين "إسرائيل" وحزب الله

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

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