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رئيس الوزراء العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في تحقيق أهم أهدافه وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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