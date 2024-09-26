الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي أمام الجمعية العامة: الشعب اللبناني يواجه صفحة جديدة من العدوان الوحشي المبيت الساعي الى إغراق المنطقة بالصراعات

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :