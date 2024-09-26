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رئيس الوزراء العراقي أمام الجمعية العامة: التحركات الأخيرة للإحتلال تبتغي تهديد استقرار بلدان المنطقة عبر إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

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