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رئيس الوزراء العراقي أمام الجمعية العامة: العراق يقف اليوم بحكومته وشعبه وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا مع لبنان وشعبه الشقيق

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

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