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رئيس الوزراء العراقي أمام الجمعية العامة: الإحتلال الإسرائيلي يتعامل بانتقائية مع القرار 1701 ويتجاهل كل القرارات الأممية الخاصة بلبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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