الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام في جنوب لبنان باربعة صواريخ

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :