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الرئيس الفرنسي: نتنياهو سيرتكب خطأ إن رفض وقف إطلاق النار في لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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