حزب الله: ننعى الشهيد القائد "سرور" الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

العالم-لبنان

نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" :

- مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.

- انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1886.

- تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

- شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

- كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.

- تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.

- قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 29/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.