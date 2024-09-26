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حزب الله: ننعى الشهيد القائد "سرور" الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

حزب الله: ننعى الشهيد القائد
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."

العالم-لبنان

نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" :

- مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.

- انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1886.

- تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

- شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

- كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.

- تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.

- قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.

- ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 29/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

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