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صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى حتى شمال فلسطين المحتلة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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