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وسائل إعلام إسرائيلية: سماع أصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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