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جيش الإحتلال يتحدث عن وصول صاروخ باليستي من اليمن الى تل أبيب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

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