الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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وسائل إعلام إسرائيلية تبث مشاهد لوصول الصاروخ اليمني الى سماء تل أبيب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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