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إعلام الإحتلال: عدة إصابات جراء الهلع والتدافع نحو الملاجئ في تل أبيب

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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