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القناة 14 الاسرائيلية: الدفاع الجوي في الجنوب ضعيف جدا وهو ما يدعو للقلق

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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